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ВСУ должны найти слабые места в обороне врага для успешного контрнаступления, - Пентагон

Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные должны найти в бороне противника слабые места, что поможет ВСУ развить успешное контрнаступление.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Широко известно, что Россия возвела оборону вдоль оккупированных территорий, и во многих случаях – глубокую оборону. Мы наблюдаем несколько линий укреплений, рвов, "зубов дракона", подготовленных позиций и т.д.", – отметил Остин.

Вместе с тем, по словам министра обороны США, оккупантам приходится сдерживать наступление на достаточно протяженной территории.

"Итак, они (россияне – ред.), очевидно, не могут быть сильными во всех местах. Поэтому солдаты ВСУ должны найти те точки преимущества, которыми они могут воспользоваться", - подчеркнул глава Пентагона.

Контрнаступление ВСУ

Многие официальные лица ранее говорили о том, что контрнаступление украинских военных должно было начаться весной. Но в связи с отсутствием всего необходимого оружия для активных действий у ВСУ, его перенесли.

В то же время, в конце мая начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у нашей страны уже есть необходимый минимум вооружения для контрнаступления. В Офисе президента сообщали о начале подготовительных операций к освобождению территорий.

Вскоре председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отметил, что готовность Украины к контрнаступлению сейчас находится на очень хорошем уровне.

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