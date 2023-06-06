ВСУ должны найти слабые места в обороне врага для успешного контрнаступления, - Пентагон

"Широко известно, что Россия возвела оборону вдоль оккупированных территорий, и во многих случаях – глубокую оборону. Мы наблюдаем несколько линий укреплений, рвов, "зубов дракона", подготовленных позиций и т.д.", – отметил Остин.

Вместе с тем, по словам министра обороны США, оккупантам приходится сдерживать наступление на достаточно протяженной территории.

"Итак, они (россияне – ред.), очевидно, не могут быть сильными во всех местах. Поэтому солдаты ВСУ должны найти те точки преимущества, которыми они могут воспользоваться", - подчеркнул глава Пентагона.

Контрнаступление ВСУ

Многие официальные лица ранее говорили о том, что контрнаступление украинских военных должно было начаться весной. Но в связи с отсутствием всего необходимого оружия для активных действий у ВСУ, его перенесли.

В то же время, в конце мая начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у нашей страны уже есть необходимый минимум вооружения для контрнаступления. В Офисе президента сообщали о начале подготовительных операций к освобождению территорий.

Вскоре председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отметил, что готовность Украины к контрнаступлению сейчас находится на очень хорошем уровне.