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ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії

Фото: ЗСУ за минулу добу знищили ще 150 окупантів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

ЗСУ за минулу добу знищили ще 150 окупантів і кілька ворожих ППО. Всього Росія за час повномасштабної війни втратила в Україні вже 41650 своїх військових убитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника на 5 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 41650 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків - 1792 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 4032 (+6) од,
  • артилерійських систем - 950 (+4) од,
  • РСЗВ - 260 (+0) од,
  • засоби ППО - 123 (+5) од,
  • літаків - 223 (+0) од,
  • вертольотів - 191 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+0),
  • крилаті ракети - 182 (+0),
  • кораблі/катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2964 (+4) од,
  • спеціальна техніка - 83 (+0).

У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, експерти ISW вважають, що якщо Україна зможе посилити наступ на Ізюм і одночасно переходити в контрнаступ на Херсонському напрямку, то російським військам під Харковом, ймовірно, доведеться відступати.

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