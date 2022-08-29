ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 350 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47100 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 29 серпня орієнтовно склали:
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили 41 російського солдата і багато техніки окупантів.
Крім того, українські військові "відпрацювали" кілька об'єктів в окупованому Херсоні.
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