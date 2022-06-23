ЗСУ ліквідували 200 окупантів і один вертоліт: нові дані про втрати Росії

За минулу добу Збройні сили України ліквідували щонайменше 200 російських окупантів. Всього на території України було знищено 34 430 військовослужбовців РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ в Facebook.
За даними відомства, найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
Загальні бойові втрати російських військ на 23 червня орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше ЗСУ знищили два російських БПЛА і авіаційну ракету класу" повітря-поверхня " х-59 у Київській та Донецькій областях.