ЗСУ контролюють важливі для окупантів транспортні шляхи у Херсонській області
У Херсонській області українські військові взяли під вогневий контроль декілька транспортних артерій. Таким чином ЗСУ зруйнували логістичні наміри ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальниці об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталії Гуменюк.
"Під вогневий контроль нашими підрозділами взято декілька транспортних артерій, логістичні наміри ворога зруйновано. Наразі ми контролюємо ті транспортні шляхи, які для них (російських окупантів - ред.) дуже важливі. У звязку з цим, вони не можуть вільно пересуватися, маневрувати, створювати нові ударні угруповування", - зазначила речниця.
За її словами, це також деморалізує внутрішній стан особового складу ворога.
Нагадаємо, Збройні сили України зупинили контрнаступ окупантів у Херсонській області. Згодом наші захисники авіаційними ударами знищили командно-спостережний пункт Росгвардії.