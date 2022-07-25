ЗСУ контролюють важливі для окупантів транспортні шляхи у Херсонській області

"Під вогневий контроль нашими підрозділами взято декілька транспортних артерій, логістичні наміри ворога зруйновано. Наразі ми контролюємо ті транспортні шляхи, які для них (російських окупантів - ред.) дуже важливі. У звязку з цим, вони не можуть вільно пересуватися, маневрувати, створювати нові ударні угруповування", - зазначила речниця.



За її словами, це також деморалізує внутрішній стан особового складу ворога.