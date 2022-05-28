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Стали відомі подробиці повітряного бою, в якому був збитий російський Су-35

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Київ, Субота 28 травня 2022 01:09
Стали відомі подробиці повітряного бою, в якому був збитий російський Су-35 Збитий літак РФ (Фото: armyinform.com.ua)
Автор: Константин Широкун

27 травня близько 14.00 в небі Херсонської області винищувач МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ збив російський винищувач Су-35 зі складу 23 винищувального авіаполку Східного військового округу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

В районі обіду український МіГ-29 прикривав групу штурмовиків Су-25, які завдавали удар по ворожих військах в Херсонській області. В результаті спільного авіанальоту знищена ротно-тактична група армії РФ з технікою і живою силою.

Незабаром на перехоплення українських штурмовиків з кримського аеродрому Бельбек вилетів російський винищувач Су-35. У повітряному бою український пілот здобув перемогу. Перехоплений радіообмін свідчить про те, що російський пілот катапультувався, а поблизу Херсона прогримів характерний вибух.

Раніше повідомлялося, що винищувальна авіація Повітряних сил ЗСУ успішно "відпрацювала" ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю.

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