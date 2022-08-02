"ЗСУ готові перетворити ніч на день": Резніков про нову допомогу від США

"Новий пакет військової допомоги від США - це ще одна інвестиція в безпеку східного флангу НАТО та підтримку демократії в ЄС. Наші артилеристи готові перетворити ніч на день, щоб вигнати російських загарбників з України! Дякую президенту США Джо Байдену та міністру оборони США Ллойду Остіну за ваше лідерство і всьому американському народу!" - написав він.

Нагадаємо, вчора президент США Джо Байден затвердив надання Україні чергового пакету військової допомоги на 550 млн доларів.

Також стало відомо про те, що Україна отримала чотири додаткові системи HIMARS від США.

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