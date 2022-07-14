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ЗСУ на двох напрямках відбили штурми, під Кам'янкою ворог має частковий успіх, - Генштаб

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Четвер 14 липня 2022 07:26
ЗСУ на двох напрямках відбили штурми, під Кам'янкою ворог має частковий успіх, - Генштаб Фото: ЗСУ на двох напрямках відбили штурми (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Артур Родивилов

На Слов'янському та Бахмутському напрямках українські військові відбили штурмові дії окупантів. Однак ворог частково має успіх під Кам'янкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках змін у складі, положенні підрозділів і характері діяльності противника не відзначається. На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Дорошівки та Грабовського Сумської області.

На харківському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Дергачі, Черкаська Лозова, Дементіївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Слатине.

На Слов'янському напрямку ворог справляє вогняне ураження поблизу Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки, Чепіля, Краснопілля та Богородичного. Ворог намагався вести штурмові дії в напрямку Курульки, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку противник обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони Григорівки, Сіверського, Краматорського, Верхньокам'янського, Закотного, Серебрянки та спірного. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Верхньокам'янського та маяків. Веде наступ у напрямку Верхньокам'янського, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новолуганське, Нью-Йорк, Покровське, Весела Долина, Соледар, Берестове, Веселе, Виїмка, Семигір'я, Вершина та поблизу Вуглегірської ТЕС. Завдав авіаударів поблизу Нью-Йорка, Івано-Дар'ївки та Семигір'я. ЗСУ відбили штурмові дії в напрямку Кодеми і вершини.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Обстріли зафіксовані поблизу Новомихайлівки, Шахтарського, Великої Новосілки, Павлівки, Новоукраїнки, Времівки, залізничного, Ольгівського, Темирівки, Гуляйпільського, Малинівки, Гуляйполя, Кам'янського, Малих Щербаків, Новоандріївки та Кам'янки. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Кам'янки. Здійснював наступ у напрямку населеного пункту Кам'янка, має частковий успіх.

У Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні наступу підрозділів Сил оборони України. Здійснював обстріли зі ствольної і реактивної артилерії і танків по лінії зіткнення.

У готовності до нанесення ракетних ударів ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, з початку війни Росія втратила близько 37 570 солдатів.

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Генштаб ВСУ
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