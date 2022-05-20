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ЗСУ на Донбасі відбили 11 атак і знищили близько 80 окупантів

Фото: за добу українські військові знищили на Донбасі близько 80 окупантів (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На Донецькому та Луганському напрямках 20 травня українські військові відбили 11 ворожих атак. Противник зазнав втрат в живій силі і техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр угруповання Об'єднаних сил.

Російські військові продовжують застосовувати проти мирних міст і позицій Збройних сил України (ЗСУ) бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію, танки і міномети. Противник 11 разів безуспішно намагався атакувати українських захисників.

За добу ЗСУ на цьому напрямку знищили:

  • 8 танків;
  • 3 артилерійські системи;
  • 10 одиниць бойової броньованої техніки;
  • 9 автомобілів.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" і оперативно-тактичний БПЛА ZALA.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання" Схід " окупанти здійснили 1 атаку.

Українські захисники в цьому районі знищили:

  • особового складу - до 80;
  • танків - 1;
  • БМП - 2;
  • МТЛБ - 1;
  • артилерійську систему - 1;
  • міномет - 1;
  • АТТ - 4.

Нагадаємо, в результаті безперервних боїв на Донбасі російські війська зазнають великі втрати. Для поповнення особового складу окупанти почали масово вивозити чоловіків з Маріуполя. Їх готують до мобілізації до лав так званої "армії ДНР".

Відзначити, російська армія вичерпала резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп і змушена відправляти на війну в Україну недосвідчених військових.

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