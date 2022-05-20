ЗСУ на Донбасі відбили 11 атак і знищили близько 80 окупантів

На Донецькому та Луганському напрямках 20 травня українські військові відбили 11 ворожих атак. Противник зазнав втрат в живій силі і техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр угруповання Об'єднаних сил .

Українські захисники в цьому районі знищили:

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" і оперативно-тактичний БПЛА ZALA.

За добу ЗСУ на цьому напрямку знищили:

Російські військові продовжують застосовувати проти мирних міст і позицій Збройних сил України (ЗСУ) бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію, танки і міномети. Противник 11 разів безуспішно намагався атакувати українських захисників.

Нагадаємо, в результаті безперервних боїв на Донбасі російські війська зазнають великі втрати. Для поповнення особового складу окупанти почали масово вивозити чоловіків з Маріуполя. Їх готують до мобілізації до лав так званої "армії ДНР".

Відзначити, російська армія вичерпала резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп і змушена відправляти на війну в Україну недосвідчених військових.

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