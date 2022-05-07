ЗСУ на Донбасі відбили 8 атак окупантів та знищили низку техніки

Українські військові за минулу добу відбили вісім атак російських окупантів. Також ЗСУ знищили декілька танків, артилерійських систем та іншу техніку ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"На території Луганської та Донецької областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено три танки, вісім артилерійських систем, сім одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль та три одиниці спеціальної інженерної техніки противника", - написав він.

За словами Гайдая, підрозділи ППО збили сім безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Нагадаємо, також за минулу добу ЗСУ на півдні України знищили десятки окупантів і 7 одиниць техніки, включаючи "Град" і ЗРК "Тор".

Також ми писали, що бійці ЗСУ на сході України виявили і знищили склад з боєприпасами російських окупантів.

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