ЗСУ деокупують Херсон найближчими тижнями, а після Мелітополь, - Федоров

Збройні Сили України найближчими днями чи тижнями можуть звільнити Херсон, після прийде черга і Мелітополя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.
За його словами, українські військові наблизилися до кордонів Херсона.
"На сьогоднішній день наші героїчні ЗСУ значно просунулися і знаходяться на кордонах Херсона. Я впевнений, що найближчим часом, в найближчі тижні місто Херсон буде звільнене нашими героїчними військовими", - написав він.
Федоров додав, що ЗСУ на запорізькому напрямку посунули лінію фронту на 10 км південніше.
"Така ж ситуація в напрямку міста Мелітополь. Вже понад 10 кілометрів просунулися від Запоріжжя в бік Мелітополя наші ЗСУ", - додав мер Мелітополя.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Херсоні підірвали колаборанта Євгена Соболєва - начальника 90-ї виправної колонії, який перейшов не бік російських окупантів.