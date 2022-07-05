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ЗСУ на півдні знищили "Ураган", завдали ударів по складах противника

ЗСУ на південному напрямку знищили два склади з озброєнням (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ на південному напрямку знищили 30 окупантів, танк Т-62, реактивну систему залпового вогню "Ураган", гаубицю "Мста-Б", вісім автомобілів і два склади з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

За день війська РФ з напрямку Ольгиного й Архангельського завдали чотири удари парами вертольотів Ка-52 по Іванівці, Кошовому і двічі по Зарічному Херсонської області. Також важкою артилерією обстріляна Велика Костромка Дніпропетровської області.

У відповідь парою штурмовиків ЗСУ завдано удару по скупченню противника в районі Давидова Броду. Літаки були атаковані двома крилатими ракетами "повітря-повітря", випущеними з винищувача Су-35 противника. Українські військові також завдали ракетного удару по скупченню противника в районі Дар'ївки Херсонської області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про втрати російських військових за минулу добу. Наші бійці ліквідували ще близько 230 окупантів.

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