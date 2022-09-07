ЗСУ не дали росіянам просунутися біля 11 населених пунктів: зведення Генштабу
У середу, 7 вересня, українські військові відбили низку штурмів окупантів на сході і нанесли декілька успішних авіаударів по ворожих опорних пунктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що українські військові успішно відбили наступи росіян в районах населених пунктів Питомник, Руські Тишки, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Долина та Опитне.
В той же час протягом доби українська авіація здійснила понад 14 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника. Також були збиті два літаки Су-25, один гелікоптер Ка-52 та два БПЛА.
Ситуація на окремих напрямках
- На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.
- На Сіверському напрямку росіяни завдали мінометних та артилерійських обстрілів поблизу населених пунктів Блешня, Гай, Сеньківка Чернігівської області та Манухівка, Юр’єве, Миколаївка, Ходине, Порохонь, Вовківка, Запсілля, Стукалівка і Нововасилівка Сумської області.
- На Харківському напрямку обстріляні об’єкти у районах Дуванки, Соснівки, Чорноглазівки, Миронівки, Костянтинівки, Удів, Руської Лозової, Питомника, Черкаської Лозової, Черкаських Тишків, Руських Тишків, Базаліївки, Старого Салтова, Костянтинівки та Перемоги.
- На Слов’янському напрямку обстріляні Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Мазанівка, Велика Комишуваха, Дмитрівка, Бражківка, Сулигівка та Вірнопілля
- На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Тетянівки, Кривої Луки, Озерного, Званівки, Спірного, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Веселого та Григорівки.
- На Бахмутському напрямку були обстріляні райони поблизу населених пунктів Нью-Йорк, Торецьк, Юр’ївка, Олександропіль, Зайцеве, Весела Долина, Опитне, Миколаївка Друга, Майорськ, Одрадівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка, Виїмка та Роздолівка.
- На Авдіївському напрямку обстріли зафіксовані неподалік Авдіївки, Опитного, Орлівки, Водяного, Тоненького та Первомайського.
- На Новопавлівському напрямку був артобстріл у районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Георгіївка, Микільске, Вугледар, Володимирівка, Пречистівка, Золота Нива, Єгорівка, Петрівка, Солодке, Шевченко, Велика Новосілка, Новомайорське, Павлівка, Времівка.
- На Запорізькому напрямку обстріли з артилерії спостерігалися в районах населених пунктів Новоандріївка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Щербаки, Нестерянка, Новоданилівка, Залізничне,
- На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в ході контрнаступальних дій в Харківській області українські військові взяли в полон групу окупантів, в тому числі підполковника російської армії.
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