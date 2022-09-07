ЗСУ не дали росіянам просунутися біля 11 населених пунктів: зведення Генштабу

У середу, 7 вересня, українські військові відбили низку штурмів окупантів на сході і нанесли декілька успішних авіаударів по ворожих опорних пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

В той же час протягом доби українська авіація здійснила понад 14 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника. Також були збиті два літаки Су-25, один гелікоптер Ка-52 та два БПЛА.

Зазначається, що українські військові успішно відбили наступи росіян в районах населених пунктів Питомник, Руські Тишки, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Долина та Опитне.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в ході контрнаступальних дій в Харківській області українські військові взяли в полон групу окупантів, в тому числі підполковника російської армії.

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