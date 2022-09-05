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ЗСУ били по базам росіян в Херсонській області: які втрати у ворога

Фото: ЗСУ били по базам росіян в Херсонській області: які втрати у ворога (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові розповіли, що вдалось знищити на Херсонському напрямку 5 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера ОК "Південь" полковника Владислава Назарова.

Назаров повідомив, куди саме вдалося завдати ударів українським військовим:

  • Удар по базі окупантів в Херсонському районі;
  • Знищення скупчення техніки в районі Нової Каховки;
  • В базування росіян в районі Раденськ - Великі Копані на лівому березі Дніпра;
  • В Снігурівці влучання в склад боєкомплекту.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив про знищення російського складу з ракетами С-300 для бомбардування Харкова.

Також, раніше українським військовим в Херсонській області вдалося збити ворожий безпілотник.

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Війна в УкраїніХерсонская область