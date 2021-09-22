Через вступ до альянсу Австралія отримає підводні човни на десять років пізніше, - Міноборони Франції

Раніше поставляти французькі підводні човни в Австралію було заплановано в 2030 році. "Тепер швидше це буде 2040 рік", - повідомив він.

Згідно з оцінками Гранжана, рішення Канберри скасувати контракт з Парижем це "погані новини" для Австралії. При цьому він нагадав, що подовження терміну поставок субмарин відбудеться на тлі того, як швидко нарощує військову міць Китай.

Також він заявив, що Франція за більш ніж 120 років побудувала понад 250 підводних човнів, і країна володіє багатими знаннями та інженерними навичками в цій галузі. Гранжан зауважив, що неатомні субмарини, будувати які Франція пропонувала Австралії, ймовірно є менш помітними для засобів виявлення, ніж атомні підводні човни.

Він додав, що в той же день, як було оголошено партнерство AUKUS, австралійська сторона направила в Париж повідомлення, що Канберра задоволена станом спільної з Францією оборонної програми зі створення підводних човнів.

У свою чергу, міністр оборони Франції Флоранс Парлі, виступаючи у вівторок у французькому парламенті, заявила, що Австралія, "зруйнувавши довіру між союзниками", зробила "стратегічний поворот" і повністю довірила своє майбутнє в руки США на тлі загрози з боку Китаю.

За її словами, США, можливо, хочуть збільшити рівень ескалації з Китаєм, додавши до нього, ймовірно, і "військовий вимір". Також глава Міноборони нагадала, що Франція присутня в Індо-Тихоокеанському регіоні через складнощі, що викликаються, згідно з твердженнями Парлі, "збільшеною агресивністю Китаю", а Париж повинен пропонувати альтернативу.