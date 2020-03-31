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Вступ в силу закону "Про обіг землі" не буде відкладено наступного року, - Корнієнко

Новини » Політика     31.03.2020 - 00:15
Вступ в силу закону "Про обіг землі" не буде відкладено наступного року, - Корнієнко
Фото: Олександ Корнієнко (РБК-Україна)

Ринок землі планують запустити з 1 липня 2021 року

Вступ в силу закону "Про обіг землі" не буде відкладено наступного року. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

За його словами, буде тривати активна підготовка до відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року.

"Ми точно не будемо блокувати ринок сільськогосподарських земель. А цей рік ми будемо готуватись, будемо готувати Держгеокадастр, будемо готувати нормативну базу, будемо працювати над тими законами, які вже в першому читанні проголосовані про передачі сільськогосподарських земель до територіальних громад, напрацьовувати всю ту базу, щоб 1 липня 2021 року ми змогли відкрити якісно ринок землі", - заявив Корнієнко.

Він запевник, що у фракції монобільшості не планують відтерміновувати вступи закону у силу ще на один рік.

"Я сподіваюсь, що Верховна рада буде працювати в цьому складі до кінця своєї каденції. Наша коаліція монобільшістю, ми не звикли приймати рішення, якими ми скасовуємо свої ж рішення. Від нашої фракції ви точно не почуєте жодних намагань скасувати рішення, яке ми приймемо найближчим часом", - додав Корнієнко.

Раніше повідомлялося, що голосування за законопроект "Про обіг землі" може відбутись після опівночі.

Нагадаємо, 27 березня під час засідання фракції "Слуга народу" нардепи обговорили зміни в законопроект про ринок землі. зокрема, визначено, що документ вступить в дію з 1 липня 2021 року.

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