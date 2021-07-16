Вступ в силу норм мовного закону зміцнить за українською статус державної, - Рудик

"На жаль, щоразу, коли влада хоче відволікти увагу суспільства від чогось або працювати на розділення суспільства, в силу йде питання про мову. Поки "Голос" зі свого боку робив все для того, щоб мовний закон залишився в такому вигляді, як і раніше, і сьогодні почав працювати. Напередодні наша команда завадила просунути шкідливі мовні правки і нівелювати мовний закон", - зазначила Кіра Рудик.

За словами нардепа, під час розгляду бюджетного законопроекту деякі депутати, порушуючи регламент, намагалися протягнути правки про скасування мовних норм у сфері культури, кінематографу, освіти та держслужби. "Голос" першим забив на сполох, мовний закон вдалося врятувати, а нищівні правки - збити. Сьогодні, нарешті, важливі мовні норми вступають у силу в незмінному вигляді.

Тепер обов'язковим є іспит з української для майбутніх держслужбовців та претендентів на отримання громадянства. Всі концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі, розважальні, видовищні заходи мають проводитися державною мовою. Виступи іноземними мовами повинні супроводжуватися синхронним або послідовним перекладом.

Крім того, державною мають виготовлятися оголошення, афіші, постери, вхідні квитки, буклети та інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі та видовищні заходи, у тому числі аудіовізуальна в музеях, галереях, на виставках, має подаватися українською мовою.

З 16 липня усі фільми, створені іноземною мовою, повинні розповсюджуватися та демонструватися, державною мовою, а стаття 26 зобов'язує українських видавців видавати державною мовою не менше 50 відсотків назв книжкових видань. Частка книжок державною мовою, наявних у продажу в кожній книгарні або іншому закладі, що здійснює книгорозповсюдження, має становити не менше 50 відсотків. Державна мова в Україні одна - українська!