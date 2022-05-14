Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО має бути швидким, - МЗС Канади
Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО має пройти за прискореною процедурою. При цьому важливо, щоб був консенсус серед всіх нинішніх країн-учасниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, в НАТО повинен бути досягнутий консенсус щодо вступу Швеції і Фінляндії.
"Ми бажаємо, щоб відбулося не тільки приєднання Фінляндії та Швеції, а й швидке приєднання, що має принципове значення в обставинах, коли Фінляндія і Швеція шукають гарантії безпеки", - зазначила вона.
Нагадаємо, сьогодні президент Фінляндії Саулі Нііністьо особисто повідомив російському президенту Володимиру Путіну про намір вступити до НАТО. Заявка Швеції та Фінляндії очікується в найближчі дні.
Напередодні турецький президент Реджеп Таїп Ердоган фактично виступив проти вступу скандинавських країн до НАТО, оскільки на їх території діють представники забороненої в Туреччині "Робітничої партії Курдистану".
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