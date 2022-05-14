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Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО має бути швидким, - МЗС Канади

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Оттава, Субота 14 травня 2022 14:37
Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО має бути швидким, - МЗС Канади Фото: міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО має пройти за прискореною процедурою. При цьому важливо, щоб був консенсус серед всіх нинішніх країн-учасниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, в НАТО повинен бути досягнутий консенсус щодо вступу Швеції і Фінляндії.

"Ми бажаємо, щоб відбулося не тільки приєднання Фінляндії та Швеції, а й швидке приєднання, що має принципове значення в обставинах, коли Фінляндія і Швеція шукають гарантії безпеки", - зазначила вона.

Нагадаємо, сьогодні президент Фінляндії Саулі Нііністьо особисто повідомив російському президенту Володимиру Путіну про намір вступити до НАТО. Заявка Швеції та Фінляндії очікується в найближчі дні.

Напередодні турецький президент Реджеп Таїп Ердоган фактично виступив проти вступу скандинавських країн до НАТО, оскільки на їх території діють представники забороненої в Туреччині "Робітничої партії Курдистану".

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