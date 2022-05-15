ru ua
Нд, 15 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вступ Фінляндії та Швеції в НАТО: процес може зайняти лиш кілька тижнів

Новость на русском →
Берлін, Неділя 15 травня 2022 15:06
Вступ Фінляндії та Швеції в НАТО: процес може зайняти лиш кілька тижнів Фото: вступ Фінляндії і Швеції в НАТО може зайняти всього декілька тижнів (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Багато союзників на Берлінській зустрічі підтримали вступ Фінляндії та Швеції в НАТО, наголосивши на необхідності швидкої ратифікації їхніх заявок. Припускається, що вступ цих двох країн до Альянсу може зайняти лише "декілька тижнів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Німеччина підготувала все, щоб зробити швидкий процес ратифікації. За результатами берлінської зустрічі глав МЗС країн НАТО домовилися, що імпульс не має бути втрачено", - заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Вона також зазначила, глави МЗС країн НАТО домовилися про те, що для Фінляндії та Швеції не має бути "сірої зони".

"Ми повинні переконатися, що ми дамо їм гарантії безпеки. Не повинно бути перехідного періоду, сірої зони, коли їхній статус неясний", - підкреслила Бербок.

Міністр пояснила, мова йде про період між поданням заявки на вступ в НАТО та ратифікацією, протягом якого ці дві країни ще не будуть захищені статтею 5 НАТО, яка гарантує, що напад на одного союзника є нападом на всіх.

Також зазначається, що зі схожою заявою виступала і міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі, яка підкреслила, що провести ратифікацію вступу нових членів НАТО можна зробити "протягом кількох тижнів".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Фінляндія офіційно подала заявку на вступ до НАТО.

При цьому у вівторок, 17 травня Швеція вже може подати заявку заявки на членство в Північноатлантичному альянсі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Швеція Финляндия
NEWS
У Зеленського назвали рецепт перемоги над Росією вже цього року
У Зеленського назвали рецепт перемоги над Росією вже цього року
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС