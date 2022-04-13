На вступне тестування зареєструвалися понад 320 тисяч людей, - МОН

Чиновник звернув увагу, що для здачі НМТ заплановано проведення трьох сесій - основної та додаткової в липні, і спеціальної у вересні.

Так, за даними Українського центру оцінки якості освіти, станом на 12 квітня 321 169 людей пройшли повну процедуру реєстрації для складання вступного тестування.

Зауважимо також, що МОН прийняло рішення про продовження до 19 квітня строків формування реєстраційних карток для участі у НМТ.

У травні кожен, хто зареєструвався для складання мультимедійного тесту для вступу до ВНЗ, на своїй Інформаційній сторінці - https://zno.testportal.com.ua/info/login - обов'язково повинен підтвердити бажання складати НМТ і повідомити організаторам про те, в якому регіоні він/вона буде перебувати в липні.