Набула чинності постанова про продовження спецзобов'язань для "Нафтогазу" до 1 серпня

Таким чином, газ для населення не подорожчає до 1 серпня

З першого червня набула чинності постанова Кабінету міністрів, яке пролонгує Положення про покладання спецзобов'язань на суб'єктів ринку для забезпечення суспільних інтересів в процесі функціонування ринку природного газу до 1 серпня 2018 року. Про це сказано в повідомленні Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

"1 червня 2018 року набирає чинності постанова Кабінету міністрів України від 30.05.18 №415, яке пролонгує Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів в процесі функціонування ринку природного газу до 1 серпня 2018 року", - вказується в повідомленні.

З огляду на це НАК розсилає всім контрагентам компанії проекти додаткових угод, які пролонгують дію договорів поставки природного газу з теплопостачальними підприємствами і постачальниками природного газу зі спеціальними обов'язками для потреб побутових споживачів і релігійних організацій.

Нагадаємо, 30 травня Кабмін продовжив спеціальні зобов'язання для НАК "Нафтогаз України" до 1 серпня 2018 року. Відзначимо, постановою від 22 березня 2017 року уряд поклав спеціальні зобов'язання на суб'єктів ринку природного газу, які полягають у продажу палива для потреб побутових споживачів за ціною, розрахунок якої прив'язаний до ринкових середньорічним цінами на європейському хабі. Чинне постанова передбачала спецзобов'язання до 1 червня 2018 року.