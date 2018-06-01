Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Набула чинності постанова про продовження спецзобов'язань для "Нафтогазу" до 1 серпня

НовиниЕнергетика    01.06.2018 - 08:15
Фото: "Нафтогаз" (РБК-Україна)
Фото: "Нафтогаз" (РБК-Україна)

Таким чином, газ для населення не подорожчає до 1 серпня

З першого червня набула чинності постанова Кабінету міністрів, яке пролонгує Положення про покладання спецзобов'язань на суб'єктів ринку для забезпечення суспільних інтересів в процесі функціонування ринку природного газу до 1 серпня 2018 року. Про це сказано в повідомленні Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

"1 червня 2018 року набирає чинності постанова Кабінету міністрів України від 30.05.18 №415, яке пролонгує Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів в процесі функціонування ринку природного газу до 1 серпня 2018 року", - вказується в повідомленні.

З огляду на це НАК розсилає всім контрагентам компанії проекти додаткових угод, які пролонгують дію договорів поставки природного газу з теплопостачальними підприємствами і постачальниками природного газу зі спеціальними обов'язками для потреб побутових споживачів і релігійних організацій.

Нагадаємо, 30 травня Кабмін продовжив спеціальні зобов'язання для НАК "Нафтогаз України" до 1 серпня 2018 року. Відзначимо, постановою від 22 березня 2017 року уряд поклав спеціальні зобов'язання на суб'єктів ринку природного газу, які полягають у продажу палива для потреб побутових споживачів за ціною, розрахунок якої прив'язаний до ринкових середньорічним цінами на європейському хабі. Чинне постанова передбачала спецзобов'язання до 1 червня 2018 року.

Компанія Nord Stream 2 AG отримала документ про стягнення з "Газпрому" 2,6 млрд доларів "Нафтогаз" у червні розпочне тестові закупівлі газу на українському ринку
Теги публікації: Нафтогаз України, Ціна на газ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко живий: реакція соцмереж на блискучу спецоперацію силовиків
"Останній випадок був кричущим": в Єгипті розповіли про різницю між українськими та російськими туристами
"Бийте хо*лов": у київській маршрутці помітили сепаратиста
У центрі Києва осквернили банер з обличчям Степана Бандери (фото)
On Top