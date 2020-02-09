Набули чинності нові правила перетину адмінкордону з Кримом

Ілюстративне фото (УНІАН)

Дітям до 16 років спростили порядок перетину КПВВ

Сьогодні, 9 лютого 2020 року, набули чинності нові правила перетину адміністративного кордону з Кримом для дітей у віці до 16 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Відсьогодні діти з 14 до 16 років зможуть самостійно перетинати КПВВ при наявності паспорта України (ID карти) або паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Крім того, стосовно таких дітей в Єдиній електронній базі з питань освіти повинна бути інформація, до якої буде доступ на КПВВ.

Крім того, діти до 16 років зможуть виїжджати до окупованого Криму у супроводі одного з батьків. Однак до 19 лютого в'їзд в Крим буде здійснюватися ще виключно у супроводі двох батьків або за нотаріально посвідченою згодою другого з них.

Фото: нові правила (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні створять фонд реінтеграції "Крим" і центр для подачі позовів проти Російської Федерації.

Зазначимо, раніше представник президента України в АР Крим Антон Кориневич заявив, що на сьогодні Київ не готовий до повернення окупованого Криму, якщо Російська Федерація вирішить піти з півострова.