Набув чинності закон про захист бізнесу

Законопроект №0889 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів" набув чинності в суботу, 19 жовтня. Документ був опублікований у виданні "Голос України" у п'ятницю, 18 жовтня.

Він набуває чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Законом вводиться адміністративна відповідальність за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення дозвільним органом суб'єкта господарювання або адміністратора про відмову у видачі документа дозвільного характеру.

У законодавчому акті визначено, що відноситься до порушення вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. При цьому всі визначені законом порушення тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 850-1700 гривень.

А якщо аналогічні дії вчинила особа, яку протягом року було піддано адмінстягненню за такі ж порушення, то їй загрожує накладення штрафу від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 1700 до 2550 гривень.

Як писало РБК-Україна, 18 жовтня документ був офіційно опублікований.

Так, 16 жовтня його схвалив глава держави Володимир Зеленський. А 9 жовтня закон підписав спікер Верховної ради Дмитро Разумков.

Даний проект закону нардепи прийняли в другому читанні 3 жовтня.

Нагадаємо, депутати Ради 8 скликання 18 вересня 2018 року схвалили за основу законопроект №7373 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів". Документ підтримали 240 нардепів.