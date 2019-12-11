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Набув чинності закон про запровадження "порівняльної реклами"

Новини » Політика     11.12.2019 - 09:11
Набув чинності закон про запровадження "порівняльної реклами"
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Закон повинен гармонізувати вітчизняне законодавство у сфері порівняльної реклами з правом ЄС

Набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства в сфері порівняльної реклами з правом Європейського союзу)", яким визначається поняття "порівняльна реклама". Документ був опублікований у "Голосі України" 10 грудня.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Документом передбачається гармонізація вітчизняного законодавства в сфері порівняльної реклами з правом Євросоюзу і визначення законодавчих умов використання порівняльної реклами, а, отже, і опосередковане підвищення ефективності національної системи захисту прав споживачів, приведення її у відповідність до вимог ЄС.

Відповідно до закону, порівняльна реклама - реклама, яка містить порівняння з іншими особами та/або товарами (діяльністю) іншої особи.

У документі прописано, що така реклама не повинна також дискредитувати якість однорідних (подібних) товарів інших виробників і продавців або дискредитувати діяльність інших осіб; не повинна дискредитувати репутацію торгових марок, комерційних (фірмових) найменувань, інші особливості конкурентів або місць походження товарів.

Нагадаємо, у вівторок закон був оприлюднений в парламентській газеті "Голос України".

Так, у понеділок відповідний законопроект №0953 підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, в кінці листопада документ передали на підпис главі держави.

Зокрема, даний проект закону в другому читанні Рада прийняла 12 листопада. А в листопаді 2018-го Верховна рада 8 скликання прийняла за основу в першому читанні законопроект №8515 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства в сфері порівняльної реклами з правом Європейського союзу)", за документ проголосував 231 нардеп.

Опубліковано закон про запровадження "порівняльної реклами" Президент підписав закон про визначення поняття "порівняльна реклама"
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