Набув чинності закон про оперативно-розшукові підрозділи Держприкордонслужби

Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Закон має сприяти адекватному реагуванню ДПСУ на криміногенну обстановку в прикордонні

Закон "Про внесення змін до закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України" у четвер, 28 листопада, набув чинності. Раніше документ був опублікований у "Голосі України".

Закон набув чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Так, документом вдосконалюється діяльність Держприкордонслужби в частині здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами забезпечення власної безпеки, забезпечення внутрішньої безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими і т. п.

На даний момент оперативно-розшукові підрозділи діють лише в складі Адміністрації ДПСУ та її регіональних управлінь, а в органах прикордонної служби, які безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону, такі підрозділи відсутні.

"З огляду на те, що органи Державної прикордонної служби України не мають у своєму штаті оперативно-розшукових підрозділів, вони охороняють ввірену їм ділянку державного кордону України без урахування сил і засобів оперативно-розшукових підрозділів. Зазначене суттєво погіршує здатність Державної прикордонної служби адекватно реагувати на криміногенну обстановку в прикордонні, протидіяти кримінальним правопорушенням, що вчиняються на державному кордоні", - підкреслювалося у пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, в середу закон опублікували у виданні "Голос України".

Законопроект про оперативно-розшукові підрозділи ДПСУ був прийнятий парламентом за основу в першому читанні 17 жовтня 2019 року. Даний документ підтримали 264 депутата Верховної ради. А 12 листопада парламент схвалив проект закону в другому читанні.

Як писало РБК-Україна, 15 листопада проект закону схвалив глава ВР Дмитро Разумков і передав на підпис главі держави. Згідно з даними на сайті парламенту, президент Володимир Зеленський підписав закон 25 листопада.