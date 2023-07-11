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Вступление Украины в НАТО возможно только после окончания войны с РФ, - МИД Италии

Автор: Антон Малиновский

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Украина сможет вступить в НАТО только после окончания войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

"Я считаю, что правильный выбор - дать начать работать Совету Украина-НАТО, чтобы подготовить почву для будущего членства Украины, которое обязательно должно состояться после войны", - заявил он.

Вступление Украины в НАТО

Членство Украины в НАТО все активнее обсуждается в преддверии саммита Альянса, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, государства-члены НАТО достигли консенсуса по этому вопросу.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что лидеры стран-членов подтвердят, что Украина присоединится к Альянсу.

Еще одной темой саммита станут гарантии безопасности для Украины, пока она станет полноправным членом Альянса.

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