Вступление Украины в ЕС. Зеленский ожидает ясности насчет старта переговоров до конца года

Украина может получить оценку прогресса вступления в Европейский союз еще до конца 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместного брифинга с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.
В ходе переговоров, помимо прочего, стороны обсудили весь спектр взаимодействия в рамках Европейского союза, ведь Чехия до конца 2022 года председательствует в Совете Европейского союза. Зеленский также выразил надежду, что еще при председательстве Чехии Украина получит оценку прогресса по вступлению в ЕС.
"Я благодарю Чехию за поддержку Украины в вопросах о выделении европейской макрофинансовой помощи для нашего государства. А также за реальное содействие нашему процессу евроинтеграции. Надеюсь, еще на этапе чешского председательства мы увидим оценку Еврокомиссией выполнения Украиной семи рекомендаций, которые были предоставлены нам, и ясность о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС", - отметил Зеленский.
Напомним, что на совместной конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером Зеленский заявлял, что оценка прогресса Украины по вступлению в ЕС должна состояться до обнародования следующего пакета в рамках политики расширения.
В свою очередь посол ЕС Матти Маасикас оценил перспективы вступления Украины в Европейский союз за два года. Такое стремление украинского руководства он назвал "оптимистичным, энергичным и решительным".