Вступление Украины в ЕС. Зеленский ожидает ясности насчет старта переговоров до конца года

Украина может получить оценку прогресса вступления в Европейский союз еще до конца 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместного брифинга с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

В ходе переговоров, помимо прочего, стороны обсудили весь спектр взаимодействия в рамках Европейского союза, ведь Чехия до конца 2022 года председательствует в Совете Европейского союза. Зеленский также выразил надежду, что еще при председательстве Чехии Украина получит оценку прогресса по вступлению в ЕС.

"Я благодарю Чехию за поддержку Украины в вопросах о выделении европейской макрофинансовой помощи для нашего государства. А также за реальное содействие нашему процессу евроинтеграции. Надеюсь, еще на этапе чешского председательства мы увидим оценку Еврокомиссией выполнения Украиной семи рекомендаций, которые были предоставлены нам, и ясность о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС", - отметил Зеленский.