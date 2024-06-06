Вступление Украины в ЕС: первый этап скрининга законодательства завершили

Украина и ЕС завершили первый этап скрининга украинского законодательства на соответствие европейским нормам. Идет подготовка ко второй фазе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину в Facebook.

"По завершении первого этапа скрининга в Украину прибыла делегация Европейской комиссии, ответственная за проведение скрининга с европейской стороны, для подготовки нового этапа двусторонних встреч", - отметила она.

Стефанишина отметила, что во время первого дня консультаций речь шла о методах и подходах проведения следующего этапа оценки украинского законодательства, а также ожидания от украинской стороны.

"Рада поздравить всех нас с завершением первого этапа - более 30 объяснительных сессий в рамках процесса официального скрининга. Украинские делегации в рамках сессий получили полезный опыт и необходимые знания, чтобы продолжать наше уверенное движение к полноценному членству. Надеюсь, сегодняшняя встреча позволит нам как можно лучше подготовиться к следующему этапу переговоров", - сказала министр.

Фото: Украина и ЕС завершили первый этап скрининга законодательства (facebook.com/UA.EU.NATO)