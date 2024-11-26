Вступление Украины в ЕС даст европейской металлургии безопасность от россиян, - "Метинвест"

Евроинтеграция Украины будет способствовать обеспечению стратегической автономии европейской металлургической промышленности от РФ, а также позволит обеспечить безопасность в этой области. Поэтому Украина и ЕС взаимно заинтересованы в сотрудничестве и видят множество возможностей для синергии.

"Почему европейцы стремятся иметь нас? Потому что это дает им безопасность от россиян в металлургической отрасли. Итак, мы взаимно заинтересованы в сотрудничестве и видим множество возможностей для синергии. И программа поддержки Украины от ЕС является отличным инструментом для восстановления нашей промышленности. Мы хотим стать частью этой программы и готовы принять в ней участие с экологическими и технологическими проектами", – говорит Водовиз.

По словам руководителя офиса СЕО "Метинвест", до войны "Метинвест" со штатом около 120 000 человек составлял примерно 5% ВВП Украины. Но с начала полномасштабного вторжения компания потеряла около 50% предприятий, в частности в Мариуполе и Авдеевке. Сейчас "Метинвест" насчитывает около 60 тысяч сотрудников. Около 9 тысяч сотрудников компании служит в ВСУ, а около 1 000 сотрудников, к сожалению, погибли. Предприятия Метинвеста работают под угрозой обстрелов, ведь часть мощностей расположена всего в 10 км от линии фронта.

По убеждению Водовиза, сейчас, когда Украина борется с российской агрессией, выход украинских предприятий на рынок ЕС особенно важен.

"Украина имеет наибольшую ресурсную базу на европейском континенте, и мы можем предложить Европе доступ к этим ресурсам. В то же время мы хотим иметь доступ к европейским технологиям и финансовой системе для реализации проектов как в Украине, так и в ЕС. Но нам не нужны дармовые деньги - мы готовы конкурировать. Готовы быть частью экономического общества Европы и хотим, чтобы этот процесс вступления как можно быстрее", - подчеркнул руководитель офиса СЕО "Метинвест".

По словам Александра Водовиза, основным препятствием для Украины на пути к евроинтеграции, конечно, война.

"Мы не можем просто закрыть глаза на войну. Но у нашего правительства есть домашняя задача - пройти через все процедуры вступления в Евросоюз: мониторинг, применение законов и т.д.", - сказал он.

Также он отметил, что "Метинвест" готов инвестировать в Европе и расширять свое присутствие на рынке, включая производство стали.

"Мы ведем переговоры с несколькими европейскими компаниями о приходе в Украину. Сейчас мы находимся в процессе слияния и поглощения некоторых европейских металлургических активов, ведь есть огромная ресурсная база и хотим использовать ее должным образом", - говорит он.



Европейский бизнес-саммит - крупнейшее и престижное событие, ежегодно организованное European Business Summits, где обсуждаются самые сложные европейские вопросы с помощью панельных дискуссий, эксклюзивных интервью и интерактивных дебатов с высокопоставленными спикерами. В этом году саммит собрал около 120 выступающих, среди которых представители правительств, депутаты Европарламента, журналисты, руководители бизнесов из разных сфер экономики и других институций.

Напомним, 20 ноября группа "Метинвест" и Министерство предприятий и производства Италии подписали декларацию о строительстве крупного завода по производству зеленой стали мощностью 2,7 млн. тонн в год.

Как известно, в 2024 году компания "Метинвест" Рината Ахметова, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, увеличила вычет налогов на 38% - до 15,2 млрд грн. Также компания заняла первое место в рейтинге крупнейших частных бизнесов Украины с выручкой 270,5 млрд грн в 2023 году.