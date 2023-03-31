Вступление в НАТО: сколько украинцев поддержат на референдуме и от чего это зависит

Как отмечают социологи, в июне 2017 года за вступление в НАТО намеревались голосовать 48% всех опрошенных, или 69,5% собиравшихся принять участие в референдуме (проголосовали бы против - соответственно 33% и 26%).

По данным последнего опроса, за вступление в НАТО проголосовали бы 85% всех жителей Западного региона, 77% - Центрального региона, 65% жителей Востока и 54% жителей Юга.

Чем младше респонденты, тем чаще они собираются голосовать за вступление в НАТО - доля таких растет с 65% в старшей (60 и более лет) группе, до 81% среди тех, кому меньше 30 лет.

Среди доверяющих президенту Владимиру Зеленскому собираются голосовать за вступление в НАТО 79% (при 5,5% тех, кто против), а среди тех, кто ему не доверяет - соответственно 45,5% и 25,5%.

Среди тех, кто общается дома преимущественно на украинском языке, собираются голосовать за вступление в НАТО 78% (при 6,5% противных), а среди тех, кто преимущественно говорит на русском - соответственно 64% и 14%.

Опрос проводился Центром Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года среди 2020 респондентов. Опрос проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.