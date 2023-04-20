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Вступление в НАТО, "Рамштайн" и не только. Зеленский назвал четыре темы переговоров со Столтенбергом

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве, в частности, обсудили вступление нашей страны в Альянс и будущее заседание "Рамштайна".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента на брифинге.

Зеленский отметил, что Украина трактует первый визит Генсека НАТО в Украину за время полномасштабной войны как знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях со страной - главу амбициозных решений.

"На переговорах мы затронули четыре основных вопроса. Первый - "Рамштайн", заседание, которое состоится именно завтра и решения, которых ожидаем от партнеров. Прежде всего это касается вооруженной поддержки наших активных действий. Чем дальше смогут двигаться наши воины на передовой, тем быстрее в Украину и Европу вернется мир", - сказал президент.

Зеленский и Столтенберг также обсудили определенную нерешительность некоторых союзников по обороне. Так, президент попросил генсека НАТО помочь преодолеть сдержанность партнеров в поставках некоторого оружия, а именно дальнобойной, современной авиации, артиллерии, бронетехники.

"Торможение соответствующих решений - это время, которое теряется для мира и это жизнь наших воинов", - добавил он.

Кроме того, политики обсудили саммит НАТО, который пройдет летом в Вильнюсе. Зеленский считает, что он может стать историческим.

"Я благодарен за приглашение посетить Вильнюсский саммит НАТО, но важно, чтобы и Украина получила соответствующее приглашение. Нет никакого объективного барьера, который бы препятствовал принятию политического решения о приглашении Украины в Альянс. И именно сейчас, когда большинство людей в странах НАТО поддерживают вступление нашего государства в НАТО. Время для соответствующих решений", - сказал президент.

Четвертым вопросом, который обсудили политики, стали гарантии безопасности для Украины на пути к НАТО. Зеленский подчеркнул, что эти гарантии безопасности ни в коем случае не заменяют и не откладывают членство Украины в Альянсе. Однако безопасность нужна, пока будет продолжаться реализация решений, и это нужно для всего свободного мира.

Напомним, генсек НАТО обещает продолжать укреплять Вооруженные силы Украины.

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Владимир ЗеленскийНАТОЙенс СтолтенбергВстреча Рамштайн