Вступление в ЕС открывает возможности, но должны быть учтены украинские интересы, - "Метинвест"

Украинская экономика пострадала от войны, но все еще может превратиться в одну из самых мощных в Европе. Для этого, прежде всего, нужно заботиться о своих интересах, построить прозрачную налоговую систему и отстроить инфраструктуру, чтобы стимулировать возвращение наших граждан из-за границы.

Он рассказал, что с начала полномасштабной войны "Метинвест" потерял 50% бизнеса. И если до войны компания ежегодно инвестировала в развитие предприятий более 1 млрд. долларов, то сейчас – около 300 миллионов долларов.

"Сейчас у нас режим выживания. И мы не можем планировать на перспективу 5-7 лет, как это делали всегда", – сказал Александр Водовиз.

По мнению руководителя офиса генерального директора "Метинвеста", чтобы инвестиции пришли в Украину, кроме очевидных факторов, таких как окончание войны, нужно также обеспечить развитие демократических институтов, прозрачную судебную систему и защиту инвестиций. Кроме того, нужно отстаивать свои интересы на пути вступления в ЕС.



"Сейчас возможность №1 для нас – это вступление в Евросоюз. Но наши переговорщики считают, что мы должны принять все директивы, которые дает ЕС. Это ошибочная позиция, ведь наша экономика пострадала от войны, и нам точно нужно выторговать какие-либо преференции. Нам точно нужно проводить реформы, но вместо этого - просить на них средства, как это делали все вступающие в Евросоюз страны. Поэтому имеем большую просьбу и к правительству, и к переговорным командам - ​​обратить на это внимание. Привлечение средств в рамках вступления в ЕС – это та самая большая ниша, частью которой мы хотим стать. И бизнес готов этому способствовать", - отметил он.

Также Водовиз отметил, что одна из острейших проблем бизнеса – это нехватка персонала из-за тотального выезда украинцев за границу: около 8 млн человек, преимущественно специалистов среднего звена, выехали из Украины, и их необходимо вернуть – выиграв конкуренцию у европейцев.

"Но чтобы были стимулы вернуться, здесь должна быть инфраструктура. И мы эту инфраструктуру будем строить в городах нашего присутствия. Люди будут возвращаться, если дети смогут ходить в нормальную школу, если есть парк в городе, если безопасно, если есть нормальное жилье. Мы этими вещами точно будем заниматься", – сказал он.

В заключение он также подчеркнул, что для инвестиций крайне необходима стабильная налоговая система, позволяющая бизнесу планировать работу, и не предусматривает постоянных изменений.

"Я понимаю, что 51% нашего бюджета финансируют доноры, а когда карманы пусты, правительству ничего не остается, как повышать налоги. Но еще ни в одной стране мира повышение налогов не привело к наполнению бюджета. Мы закроем дыру всего на несколько месяцев. А дальше будут платить налоги белый бизнес, а другие компании будут переходить в тень или закрываться. И это не выход из ситуации. Поэтому нам следует обратить внимание на наше налоговое законодательство. Еще никто не привлек инвестиций в страну повышением налогов. Даже в условиях войны", - добавил менеджер.

Напомним, в 2024 году компания "Метинвест" Рината Ахметова, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, увеличила вычет налогов на 38% - до 15,2 млрд грн. Также компания заняла первое место в рейтинге крупнейших частных бизнесов Украины с выручкой 270,5 млрд грн в 2023 году.