Вступление в ЕС не означает автоматического повышения налогов, - глава ГНС

Будущее вступление Украины в Европейский Союз и гармонизация законодательства не приведут к автоматическому повышению ставок основных налогов. Налоговая политика и фискальные ставки останутся прерогативой украинского государства.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
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По словам главы ведомства, процесс интеграции налоговой системы в стандарты ЕС предусматривает прежде всего техническую и законодательную модернизацию, а не увеличение налоговой нагрузки.
"Вступление в ЕС – это точно не означает автоматического повышения ставок основных налогов. Ставки определяет государство, исходя из общего экономического развития: что мы можем сейчас, а что не можем", – подчеркнула Леся Карнаух.
Она добавила, что основные изменения коснутся процедур отчетности и прозрачности рынка, чтобы украинские товары могли беспрепятственно и по единым правилам циркулировать на территории Евросоюза.
Ключевыми направлениями реформ в настоящее время являются гармонизация НДС, автоматический обмен налоговыми данными об иностранных счетах резидентов (CRS), внедрение искусственного интеллекта и реализация задач Национальной стратегии доходов.
Налоговая служба уже приступила к активной практической подготовке к адаптации европейских норм.
"В июне прошлого года мы прошли скрининг в Брюсселе: раздел за разделом вместе со специалистами Еврокомиссии оценивали, в чем наше законодательство соответствует директивам ЕС, в чем не соответствует и что нужно сделать", – рассказала руководитель ГНС.
Леся Карнаух подчеркнула, что ГНС видит главный резерв наполнения государственного бюджета не в повышении действующих ставок для добросовестного бизнеса, а в эффективной детинизации и привлечении к налогообложению новых секторов экономики.
В частности, ведомство предлагает расширять базу налогообложения за счет внедрения прозрачных механизмов для цифровых платформ (сервисов такси, доставки еды) и оптимизации налогообложения международных посылок.
Параллельно налоговая служба делает ставку на цифровизацию: к концу 2026 года планируется полная перезагрузка "Электронного кабинета плательщика" с интеграцией умного AI-агента, что позволит минимизировать количество изнурительных очных проверок бизнеса.
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