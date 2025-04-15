Поступление 2025: сколько надо набрать баллов на НМТ и что делать, если их не хватило

Что надо знать об НМТ-2025

НМТ-2025 будет иметь две сессии. Основная продлится с 14 мая по 25 июня и дополнительная с 14 по 25 июля. Участники будут сдавать тесты по 4 предметам: украинскому языку, математике и истории Украины (обязательные) и предмету на выбор - украинская литература, иностранный язык, биология, физика, химия, география.

Тестирование будет проходить в один день в два этапа, которые будут длиться по 2 часа каждый. Участникам предоставят 20 минут перерыва. В случае объявления воздушной тревоги, тестирование прервут.

Участие в тестировании можно будет принять и за рубежом, с перечнем стран можно познакомится по ссылке. Сдать тест можно только в специальных центрах, онлайн тестирование - не доступно.

Результаты тестирования участники основной сессии получат до 4 июля, дополнительной - до 30 июля.

Детали об НМТ-2025 (скриншот)

Сколько баллов надо набрать на НМТ

Участникам НМТ-2025 нужно набрать не менее 15% от общего количества тестовых баллов, чтобы пройти минимальный порог. Приводим минимальную и максимальную суммы тестового балла.

Обязательные предметы:

украинский язык - 7 - 45;

математика - 5 - 32;

история Украины - 8 - 54;

Предметы на выбор:

украинская литература - 7 - 45;

иностранный язык - 5 - 35;

биология - 7 - 46;

физика - 5 - 32;

химия - 6 - 40;

география - 7 - 46.

Первая цифра, минимальная, равна 100 баллам, а вторая - 200.

Если участник наберет минимальную сумму баллов, то тест будет считаться сданным.

Сколько баллов нужно, чтобы поступить на государственную форму

В прошлом году для поступления на бюджетную форму обучения нужно было набрать минимум 130 баллов. Ожидается, что в этом году порог не уменьшится. При этом минимальную сумму баллов, необходимую для платной формы обучения, каждый вуз определяет сам.

Стоит заметить, что не менее 150 баллов нужно для поступления на специальности (даже на платную форму):

"Право"

"Публичное управление и администрирование"

"Международные отношения"

"Здравоохранение" (на специальности "Стоматология", "Медицина", "Фармация, промышленная фармация", "Педиатрия")

Поступающим на художественные и спортивные специальности, кроме НМТ, придется еще сдавать творческий конкурс, для них он будет решающим.

Также при поступлении важно учесть весовые коэффициенты, именно они определяют, насколько важен каждый предмет для выбранной специальности. Это влияет на итоговый конкурсный балл.

Что делать, если не прошли минимальный порог

Участники, которые не набрали минимальную сумму баллов на НМТ, смогут поступать в профессионально-технические училища, колледжи или в некоторые заведения за рубежом. Туда для поступления достаточно подать аттестат за девятый или одиннадцатый классы.

Затем с дипломом ПТУ, колледжа или техникума можно сразу поступить на второй-третий курс вуза по той же специальности и при этом НМТ уже не придется сдавать.

Еще одним вариантом для абитуриентов может стать образование за рубежом. Большинство европейских стран не требуют результатов НМТ, но ключевым является знание местного или английского языка. Необходимо будет уровень владения языком подтвердить специальным сертификатом.

Если процедура проведения НМТ была нарушена, то участник имеет право подать апелляционное заявление. Его рассмотрит регламентная комиссия и может аннулировать результаты. Тогда участнику предоставят право пройти тестирование на дополнительной сессии НМТ.