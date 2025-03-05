Поступление-2025. В МОН изменили формулу расчета конкурсного балла абитуриентов

Что известно о формуле расчета конкурсного балла для поступления

Конкурсный балл является комплексной оценкой достижений абитуриента, в которую входят результаты вступительных испытаний и некоторые другие показатели. Он рассчитывается в соответствии с формулой, утвержденной Порядком приема для получения высшего образования того или иного года.

В целом в 2025 году для конкурсного отбора украинцев на обучение для получения степени бакалавра засчитываются результаты:

НМТ 2025 или 2024 года - по четырем конкурсным предметам;

НМТ 2023 или 2022 года - по трем конкурсным предметам;

творческого конкурса - по специальностям, для которых он предусмотрен.

Согласно обнародованному чиновниками документу, в отдельных (предусмотренных утвержденным МОН порядком) случаях, вместо баллов НМТ могут засчитываться результаты собеседования по предметам НМТ 2025 года.

При расчете конкурсного балла для поступления в вузы в этом году, как и раньше, будут использоваться рейтинговые баллы по четырем предметам НМТ (каждый из баллов будет умножен на весовой коэффициент предмета для конкретной специальности).

При этом весовой коэффициент четвертого предмета НМТ в формуле 2025 года будет вычисляться по дополнительному алгоритму (будет использоваться сумма весового предметного и максимально возможного коэффициента).

Вероятно, так планируется повысить весомость профильного четвертого предмета для поступающих, которые сознательно должны определять предмет на выбор.

Исходя из Порядка приема для получения высшего образования в 2025 году, формула расчета конкурсного балла по результатам НМТ текущего года такова:

Конкурсный балл (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × П4 + КТ × ТК) / (К1 + К2 + К3 + (К4макс + К4)/2 + КТ) + ОУ.

При этом:

П1, П2, П3, П4 - оценки по первому, второму, третьему и четвертому предметам НМТ 2025 года;

ТК - оценка творческого конкурса (для тех специальностей, где он предусмотрен);

ОУ - балл за успешное окончание в год поступления подготовительных курсов заведения высшего образования (ЗВО) для поступления в него;

К1, К2, К3, К4 - предметные коэффициенты оценок предметов для каждой специальности (специализации);

КТ - коэффициент оценки творческого конкурса;

К4макс - максимальное значение предметного коэффициента по выборочному предмету НМТ 2025 года для соответствующей специальности (специализации).

Расчет конкурсного балла по результатам НМТ-2025 (скриншот: mon.gov.ua)