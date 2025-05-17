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Поступление-2025: почему без военного билета юношей не зачислят в вуз

Фото: Какие документы нужны юношам для поступления в вуз (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С 2025 года все юноши от 17 лет при поступлении в вузы должны предоставить военно-учетный документ. Без него - никакого зачисления. Но есть исключения.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua.

Министерство образования обязывает юношей предоставить военно-учетный документ до момента зачисления в вуз или профессиональный колледж. Требование действует с 2025 года и закреплено в официальных условиях приема.

Без военно-учетного документа зачисление невозможно. Подача этого документа стала частью процедуры поступления, поэтому его отсутствие может означать потерю места.

Какой документ принимается

Военно-учетный документ может быть:

  • бумажный вариант (для документов, выданных до 11 апреля 2024 года):
    - военный билет,
    - временное удостоверение военнообязанного,
    - удостоверение о приписке;
  • электронная форма:
    - формируется через приложение "Резерв+",
    - содержит QR-код, обязательный для действия,
    - действителен 1 год с даты формирования,
    - может быть распечатан (но QR-код должен считываться).

Как получить электронный документ

Чтобы получить документ нужно:

  • пройти электронную идентификацию в "Резерв+";
  • сгенерировать PDF с QR-кодом;
  • при необходимости - распечатать.

Также документ можно получить через ЦНАП по обращению или через кабинет на портале "Дія".

Если юноша еще не на учете

В 17 лет юноши обязаны стать на воинский учет в ТЦК, но часто этого делать не нужно лично:

  • если оформляется паспорт - данные автоматически попадают в реестр "Оберіг";
  • если юноша за границей - при обращении в консульство его ставят на учет через "Трембиту";

Когда и куда подавать

Конкретные сроки подачи устанавливает каждый вуз отдельно в Правилах приема. Возможна одноразовая отсрочка для поступающих:

  • с ВОТ
  • с территорий боевых действий
  • из-за рубежа

Важно помнить, что даже если у поступающего есть действительный бумажный документ, некоторые вузы могут требовать именно электронную версию. Если документ еще не готов (например, продолжается медобследование), можно подать письменное обязательство предоставить его позже.

Военно-учетный документ - обязательный элемент поступления в 2025 году. Позаботься о нем заранее, особенно если тебе уже исполнилось 17 лет.

Ранее РБК-Украина писало, что в 2025 году абитуриентам на бакалавриат нужно будет подать результаты НМТ (не ниже 100 баллов), в частности можно использовать сертификаты 2022-2024 годов. Подача заявлений начнется 19 июля, а зачисление на бюджет завершится до 11 августа.

Для поступления на магистратуру, как и раньше, нужны ЕВЭ (логика и иностранный язык) и ЕФВЭ (профессиональный экзамен). Перечень специальностей с обязательным ЕФВВ расширен, добавлены новые тесты - "Языкознание" и "История искусства". Регистрация на экзамены продолжается со 2 по 23 мая.

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