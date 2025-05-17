Поступление-2025: почему без военного билета юношей не зачислят в вуз

Министерство образования обязывает юношей предоставить военно-учетный документ до момента зачисления в вуз или профессиональный колледж. Требование действует с 2025 года и закреплено в официальных условиях приема.

Без военно-учетного документа зачисление невозможно. Подача этого документа стала частью процедуры поступления, поэтому его отсутствие может означать потерю места.

Какой документ принимается

Военно-учетный документ может быть:

бумажный вариант (для документов, выданных до 11 апреля 2024 года):

- военный билет,

- временное удостоверение военнообязанного,

- удостоверение о приписке;

- военный билет, - временное удостоверение военнообязанного, - удостоверение о приписке; электронная форма:

- формируется через приложение "Резерв+",

- содержит QR-код, обязательный для действия,

- действителен 1 год с даты формирования,

- может быть распечатан (но QR-код должен считываться).

Как получить электронный документ

Чтобы получить документ нужно:

пройти электронную идентификацию в "Резерв+";

сгенерировать PDF с QR-кодом;

при необходимости - распечатать.

Также документ можно получить через ЦНАП по обращению или через кабинет на портале "Дія".

Если юноша еще не на учете

В 17 лет юноши обязаны стать на воинский учет в ТЦК, но часто этого делать не нужно лично:

если оформляется паспорт - данные автоматически попадают в реестр "Оберіг";

если юноша за границей - при обращении в консульство его ставят на учет через "Трембиту";

Когда и куда подавать

Конкретные сроки подачи устанавливает каждый вуз отдельно в Правилах приема. Возможна одноразовая отсрочка для поступающих:

с ВОТ

с территорий боевых действий

из-за рубежа

Важно помнить, что даже если у поступающего есть действительный бумажный документ, некоторые вузы могут требовать именно электронную версию. Если документ еще не готов (например, продолжается медобследование), можно подать письменное обязательство предоставить его позже.

Военно-учетный документ - обязательный элемент поступления в 2025 году. Позаботься о нем заранее, особенно если тебе уже исполнилось 17 лет.