Вбудований в Facebook й Instagram браузер здатний "стежити" за користувачем

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Engadget .

За словами експерта з кібербезпеки та колишнього інженера Google Фелікса Краузе, під час переходу за посиланням з програм Facebook й Instagram, сторінки відкриваються у вбудованому додатку браузері, який належить Meta, а не у тому, який обрав особисто користувач.

Після відкривання сторінки додається код, який допомогає відстежувати усі дії. Йдеться про натискання кнопок, посилань, виділення тексту, створення знімків екрана, введення паролів, адрес та номерів банківських карток.

Meta, зі свого боку, не стала заперечувати подібну модифікацію й зазначила, що користувачі можуть відмовитись від відстеження своїх дій. Як відзначає компанія, ця інформація їй необхідна для роботи з цільовою рекламою. Також Meta додає, що браузер, який вбудований в WhatsApp, не є модифікованим.