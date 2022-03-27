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Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган та Володимир Путін (прес-служба Кремля)
Автор: Ирина Гамерская

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. На зустрічі обговорювалися переговори Росії та України через війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Як повідомляє видання, Ердоган та Путін домовилися, що наступна зустріч переговорних команд Росії та України відбудеться у Стамбулі.

"Підкресливши необхідність якнайшвидшого встановлення режиму припинення вогню та миру між Росією та Україною та покращення гуманітарної ситуації в регіоні, президент Ердоган заявив, що Туреччина й надалі всіляко сприятиме цьому процесу", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, раніше представник української делегації на переговорах Давид Арахамія повідомляв, що новий раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться в очному форматі в Туреччині наприкінці березня.

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