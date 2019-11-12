Для зустрічі в нормандському форматі зняті всі перешкоди, - Оліфер

Сьогодні, 12 листопада, на засіданні Тристоронньої контактної групи були зняті всі перешкоди на шляху до зустрічі в нормандському форматі на вищому рівні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря представника України на переговорах Леоніда Кучми Дарки Оліфер у Facebook.

За її словами, розведення сил і засобів в районі населених пунктів Золоте, Петровське та Станиця Луганська стало останнім кроком у цьому напрямку.

"Проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" найближчим часом прискорить вирішення всіх актуальних питань з урегулювання конфлікту", - зазначила Оліфер.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що зустріч в нормандському форматі відбудеться в цьому році. При цьому він зазначив, що зустріч може відбутися до 20 грудня.

Крім того, раніше прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що підсумки роботи ТКГ за останній період відкрили шлях до зустрічі "нормандської четвірки". При цьому вона зазначила, що на думку Леоніда Кучми, на зустрічі можливо погодження дорожньої карти досягнення миру в Україні.

Додамо, що представник країни в Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма не вважає "формулу Штайнмайера" - формулою світу. На думку Кучми, для реалізації світу на Донбасі необхідна допомога іноземних лідерів.