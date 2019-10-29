Підсумки роботи ТКГ відкрили шлях до зустрічі в нормандському форматі, - Оліфер

Фото: Леонід Кучма (РБК-Україна)

На думку Леоніда Кучми, на нормандської зустрічі можливо погодження дорожньої карти досягнення миру в Україні

Підсумки роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) за останній період відкрили шлях до зустрічі в нормандської форматі на вищому рівні, де, на думку Леоніда Кучми, можливо погодження дорожньої карти досягнення миру в Україні. Про це повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

За її словами, сьогодні, 29 жовтня, контактна група отримала інформацію про початок розведення сил і засобів на ділянці в районі населеного пункту Золоте. Згідно з рамковим рішенням ТКГ від 2016 року - наступним кроком має стати розведення сил і засобів на ділянці в районі Петровського - при семиденному дотриманні режиму тиші.

"За межами цих ділянок безпекова ситуація залишається напруженою. Безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї території України зазначено в мандат місії і ми вимагаємо забезпечення допуску патрулів СММ до всієї території ОРДЛО", - повідомила Оліфер.

Також вона додала, що в гуманітарній підгрупі робота була зосереджена на звільнення утримуваних осіб.

"Стабільне водопостачання мешканцям всього Донбасу стало головною темою роботи підгрупи з соціально-економічних питань, в засіданні якої взяли участь представники МКЧХ та ЮНІСЕФ. Враховуючи початок опалювального сезону конструктивне рішення цієї проблеми є особливо важливим", - відповіла Оліфер.

Також вона додала, що українська сторона зазначила, що врегулювання політичного блоку питань можливе тільки після повного вирішення безпекового блоку питань мінських угод, разом з врегулюванням проблеми контролю за українсько-російським кордоном.

Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня, в Мінську проходили засідання контактних підгруп щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що представник країни в Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма не вважає "формулу Штайнмайера" - формулою світу. На думку Кучми, для реалізації світу на Донбасі необхідна допомога іноземних лідерів.