Пристайко назвав теми нормандської зустрічі

Зустріч лідерів країн в нормандському форматі повинна була відбутися 16 вересня, але російська сторона не змогла приїхати в цей день. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко на телеканалі Інтер, передає РБК-Україна.

За словами Пристайко, зустріч "нормандської четвірки" відбудеться у Парижі, при цьому на даний момент вирішується питання з датою.

"Така зустріч планувалася в найближчим часом. Три сторони в принципі були готові до цієї зустрічі. Та інформація, яка була в ЗМІ - вона дійсно підтверджується. Французький президент запропонував це зробити в Парижі. Ми планували зробити це зовсім швидко, хотіли зібратися і були готові - 16-го числа. До нашого превеликий жаль, російська сторона не змогла в цей час приїхати на зустріч. Ми зараз активно шукаємо новий час. Я думаю, місце залишимо те ж - в Парижі, але шукаємо новий час", - заявив Пристайко.

За його словами, президент України буде піднімати в першу чергу питання безпеки на сході України.

"Які питання будуть обговорені - в першу чергу, пов'язані з безпекою: як завершити обстріли, як розвести війська, як створити умови для подальшого світу. Як потім після цих трьох ділянок - Станиця Луганська, Золоте і Петровське, як пройти по всім 400 кілометрів, відвести війська і спробувати створити умови для подальшої успішної роботи. Це, можливо, ми будемо відкривати нові пункти перетину ", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Кремлі заявили про можливості провести зустріч в нормандському форматі в жовтні. При цьому Володимир Зеленський наполягає на проведенні зустрічі у вересні.