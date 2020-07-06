ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На зустрічі у Берліні не було жодних ультиматумів від Росії, - Резніков

Новини » Політика     06.07.2020 - 21:43
На зустрічі у Берліні не було жодних ультиматумів від Росії, - Резніков
Фото: Олексій Резніков (mtot.gov.ua)

Резніков стверджує, що ця інформація надумана

Під час зустрічі радників "нормандської четвірки" у Берліні російська сторона не висувала жодних ультиматумів щодо змін до Конституції України. Мова йде про зміни до Конституції щодо особливого статусу Донбасу.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

За словами Резнікова, історія про нібито ультиматуми від Росії є надуманою, та й взагалі це слово не можна застосовувати до переговорів у Берліні.

"Завданням для мінської трьохсторонньої контактної групи є обговорення правових аспектів мінських угод, в тому числі закону, що скорочено ми називаємо особливим статусом. І такий закон парламент України минулої каденції ухвалив, його дію продовжено до 31 грудня поточного року вже парламентом цієї каденції. Це і є елемент мінських угод", - пояснив він.

При цьому міністр з питань реінтеграції в чергове наголосив, що про внесення особливого статусу Донбасі до української Конституції не може бути й мови.

"Раніше з російської сторони лунало, що особливий статус мав би бути включений до Конституції України. Але ніякого особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей та будь-яких інших районів також в Конституції України бути не може", - підкреслив Резніков.

Нагадаємо, 3 липня у Берліні відбулися переговори радників "нормандської четвірки", які тривали близько 10 годин. Після завершення переговорів, представник Росії заявив, що сторони не змогли домовитися щодо поправок до Конституції України з метою закріплення особливого статусу Донбасу.

Зазначимо, висунення ультиматумів на зустрічі у Берліні також заперечують в Російській Федерації.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Алексей РезниковультиматумРосійська Федераціяпереговоры в БерлинеДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся