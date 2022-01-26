Зустрічайте автомобіль вашої мрії – оновлений CLS вже в Україні!

Компанія "АвтоКапітал", офіційний дистриб`ютор Mercedes-Benz в Україні (корпорація УкрАВТО) повідомляє про появу в офіційній дилерській мережі першого в Україні модернізованого CLS.

Модель CLS презентує категорію, що стала симбіозом купе та седану. У новій версії чотиридверне купе має характерний, незмінний обрис, а його чіткі лінії доповнені виразними елементами дизайну і спортивними акцентами. Разом із широкими можливосятми індивідуалізації CLS вкотре позиціонує себе іконою прогресивного стилю.

В основі оновленого CLS лежить більш спортивний і динамічний зовнішній вигляд. Передня частина кузова з новою решіткою радіатора і бампером ще сильніше підкреслюють динаміку цього чотирьохдверного купе. Розкішнішим став і його салон завдяки додатковим комбінаціям шкіряної оббивки з декоративною обробкою, а також керму нового покоління. Лінійку моделей поповнив дизельний варіант новітнього покоління з інтегрованим стартер-генератором.

Ціни на оновлене купе починаються від 69 650 євро за CLS 220 d Coupé (витрата палива у змішаному циклі 5,1-4,8 л/100 км; викиди CO₂ у змішаному циклі 135-128 г/км). На вершині цінового діапазону знаходиться Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC + Coupé (витрата палива у змішаному циклі 9,0-8,7 л/100 км; викиди CO₂ у змішаному циклі 206-199 г/км) вартістю від 94 060 євро.

Стислий огляд ключових оновлень:

Модель початкового рівня із екстер'єром AVANTGARDE на серійній основі отримала новий бампер з ефектними повітрозабірниками, пару бічних ламелей зліва і справа та передній спойлер у кольорі "сріблястий хром". Задній бампер має вставку у вигляді дифузора чорного кольору і прикрашений молдингом кольору "сріблястий хром". 19-дюймові легкосплавні диски доступні у двох нових варіантах дизайну на вибір: багатоспицеві і "5 подвійних спиць".

CLS також отримав значно покращений варіант інформаційно-розважальної системи MBUX. На серійній основі CLS має два великі дисплеї із діагоналлю 10,25 дюйма/26 см кожен. У якості опції пропонуються дисплеї з діагоналлю 12,3 дюйма/31,2 см. Інформація на дисплеї водія і центральному дисплеї легко читається на великих екранах з високою роздільною здатністю.

Система управління комфортом ENERGIZING COMFORT інтегрує в єдину мережу різні системи підвищення комфорту в автомобілі, використовує світло і музику для створення настрою, а також пропонує різні режими масажу для самих різних програм з управління затишком і коригування самопочуття тих, хто знаходиться в салоні.

В рамках свого оновлення автомобіль CLS оснащується обробленим шкірою наппа багатофункціональним рульовим колесом у новому дизайні. Його спиці виконані в чорному глянці із рамкою кольору "сріблястий хром", підрульові перемикачі передач виконані у кольорі "сріблястий хром". При замовленні пакету допоміжних систем (опція) асистувати водієві будуть активна система підтримки безпечної дистанції DISTRONIC і активна система допомоги у рульовому управлінні.

Усі моделі з екстер'єром AVANTGARDE або AMG Line отримують нове облицьовування решітки радіатора. Характерними рисами є: орнамент Mercedes-Benz (тривимірний орнамент з глянцевими хромованими поверхнями), глянцева чорна ламель з хромованою вставкою та інтегрована зірка Mercedes. У якості нового варіанту фарбування кузова для CLS пропонується колір "спектральний синій металік".

На вибір пропонуються два нових варіанти декоративного оздоблення салону, що стали доступними і для центральної консолі. Це "пористий коричневий горіх" і "глянцеве сіре дерево". Лінійку варіантів шкіряної оббивки поповнили дві нові комбінації кольорів: "сірий "Нева"/сіра магма" та "коричневий "сієна"/чорний".



Серед нововведень, що серійно застосовуються на CLS 53 4MATIC +, по-новому оформлена передня частина кузова зі спортивним бампером AMG у формі елемента A-Wing з чорними дефлекторами і повітряними екранами (Air Curtains), а також характерна для AMG решітка радіатора з вертикальними ламелями. Обрамлення скла виконується з полірованого алюмінію або у глянцевому чорному варіанті – при замовленні пакету Night. Зовнішні дзеркала заднього виду фарбуються у колір кузова. Два нових пакета оснащення (опція): AMG Night II (в комбінації з пакетом AMG Night) і пакет AMG DYNAMIC PLUS.