Зустріч ТКГ по Донбасу пройде онлайн через коронавірус

Зустріч Тристоронньої контактної групи з врегулюванню конфлікту на Донбасі через коронавірус COVID-19 пройде онлайн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що зустріч, запланована на 25 березня в Мінську, через карантинні заходи пройде у форматі відеоконференції.

Нагадаємо, міжнародний комітет Червоного Хреста на тлі пандемії коронавірусу просить сторони конфлікту на Донбасі не обстрілювати об'єкти водопостачання.

Червоний Хрест звертає увагу, що конфлікт в Донецькій області триває в розпал кризи COVID-19, і всього кілька днів тому були поранені двоє цивільних. Крім того, організація нагадує, що військові зобов'язані вживати заходів безпеки з урахуванням міжнародного гуманітарного права, щоб щадити цивільне населення і об'єкти критичної інфраструктури.

Як повідомляло РБК-Україна, в рамках карантину в Україні Об'єднаним силам на Донбасі передали 16 тис. медичних масок. За підтримки Донецької і Луганської обласних державних адміністрацій силам ООС передали маски.

Також у штабі зазначили, що для забезпечення протиепідемічного режиму в підрозділах отримали захисний одяг, засоби для дезінфекції, ліки і швидкі лабораторні тести для діагностики коронавірусу.