Зустріч Тимошенко і Лагард дає позитивний сигнал щодо ціни на газ, - нардеп

Фото: Тимошенко и Лагард (ba.org.ua)

Тимошенко та Лагард провели зустріч в Мюнхені

Міжнародний валютний фонд готовий обговорювати нові умови співробітництва з Україною, які передбачатимуть зниження ціни на газ для населення. Про це в ефірі каналу "Наш" заявив народний депутат від "Батьківщини" Олексій Рябчин, коментуючи Мюнхенську зустріч Юлії Тимошенко та Крістін Лагард, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

"Те, що ця зустріч відбулася, - є дуже потужним сигналом, що МВФ готовий вести перемовини і про зниження ціни на газ, і про інші умови траншів", - сказав він.

За словами політика, співпраця із МВФ є "найкращим маркером для інвесторів з усього світу".

Як зазначається, команда Тимошенко завжди декларувала готовність продовжувати співробітництво із Фондом, однак на умовах, які враховуватимуть реальний стан економіки та рівень доходів людей.

"Те, що зараз людей загнали в бідність та зубожіння, що у нас не розвивається економіка, мені здається, МВФ також розуміє і не хоче, аби Україна була їхньою історією неуспіху", - наголосив Олексій Рябчин.

Він нагадав, що перед зустріччю із Крістін Лагард, під час Українського ланчу в Мюнхені, Тимошенко заявила, що розпочинає як кандидат у президенти перемовини із МВФ щодо нових умов кредитування.

Як зазначається, Тимошенко висловила впевненість, що їй вдасться переконати Фонд у доцільності зниження тарифів для населення щонайменше вдвічі, яке нова влада планує здійснити одразу після інавгурації.