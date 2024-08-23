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Установленные на энергорынке прайс-кепы создают искусственный дефицит электричества ночью, - эксперт

Фото: прайс-кепы создают искусственный дефицит электричества ночью (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Из-за установленных на украинском рынке электроэнергии ценовых ограничений (прайс-кепы – ред.) ночью возник искусственный дефицит электричества.

Об этом заявил глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и генеральный директор Solar Generation Станислав Игнатьев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

Он рассказал, что ночной прайс-кеп на украинском энергорынке ниже, чем рыночная цена на электроэнергию в Европе, которую европейцы готовы экспортировать в Украину.

"Мы имели внутри украинского рынка дефицит электроэнергии. И как раз верхние прайс-кепы, которые были ниже оптовой цены электричества в ночное время в Европе, привели к тому, что был создан искусственный дефицит. Поскольку ни частным, ни государственному трейдеру было экономически невыгодно". закупать электроэнергию в Европе для покрытия ночного дефицита", – пояснил Игнатьев.

Эксперт подчеркнул, что прайс-кепы мешают развитию распределенного поколения и приводят к тому, что в ночные часы у бытовых потребителей может возникать дефицит электричества.

Ранее сообщалось, что для развития энергорынков нужно уменьшить вмешательство государства в них, и они должны работать по конкурентным и рыночным правилам.

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Электроэнергия