ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вспышка коронавируса в общежитии Запорожья: количество больных возросло

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 19:30
Вспышка коронавируса в общежитии Запорожья: количество больных возросло
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирус подтвердили у 15 человек, в том числе у шести детей

В Запорожье возросло количество больных на коронавирус жителей общежития в Александровском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожского областного лабораторного центра Минздрава.

Сообщается, что проведено вирусологическое обследование всех жителей общежития (166 человек), выявлены 15 заболевших человек острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом, среди них - шесть детей.

"По состоянию на 27.04.2020 на стационаром лечении в КНП Городская больница №7 находится 5 человек, лечится в КНП "Областная инфекционная клиническая больница" ЗОР - 10 человек. Состояние здоровья в одной больной - тяжелое (получает кислород), у остальных - средней тяжести. Среди заболевших 6 детей в возрасте до 17 лет", - говорится в сообщении.

Также, предположительно, источником заболевания стала женщина, проживающая в этом общежитии, которая с 13 апреля находилась на амбулаторном лечении из-за острой респираторной вирусной инфекции. И только 21 апреля по результатам лабораторного обследования, больной был выставлен окончательный диагноз COVID-19.

Напомним, вчера в Запорожском городском совете сообщили, что вспышка коронавируса произошла в одном из общежитий в Александровском районе города. Инфицирование было подтверждено в 11 жильцов общежития.

РБК-Украина писало, что вчера была проверка на коронавирус всех жителей общежития, которых около 200.

Большинство зараженных коронавирусом в США не подозревают об этом, - NYT Кабмин сможет возвращаться после ослабления к жесткому карантину, - Шмыгаль
Новости Украины ЗапорожьеКоронавирус
News
On Top