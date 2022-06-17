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Сплеск холери в Маріуполі. Стало відомо, скільки людей щодня скаржаться на симптоми

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Маріуполь, П'ятниця 17 червня 2022 17:58
Сплеск холери в Маріуполі. Стало відомо, скільки людей щодня скаржаться на симптоми Фото: розбомблений Маріуполь (GettyImage)
Автор: РБК-Україна

У Маріуполі щодня по 10-15 осіб скаржаться на симптоми холери або дизентерії. У людей спостерігається блювота, діарея і головний біль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника мера міста Петра Андрющенка.

Радник міського голови посилаючись на джерела з кола колаборантів повідомляє, що в лікарнях окупованого міста немає ні реагентів для тестування людей, ні антибіотиків, оскільки росіяни все вивезли. При цьому замість лікування - людей відправляють додому.

"Окупанти обмежили спілкування з маріупольцями по лікарнях. У лікарні №2 на стаціонарі знаходяться російські військові, з позавчора вони не відвідують загальну їдальню. Все окремо", - заявив Андрющенко.

Нагадаємо, згідно з даними МОЗ, в Україні не було зафіксовано жодного випадку холери. Але через руйнування зростають ризики в окупованому Маріуполі.

Також повідомлялося, що в Маріуполі через загрозу спалаху холери окупанти готують достроковий запуск інфекційної лікарні.

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