Сплеск холери в Маріуполі. Стало відомо, скільки людей щодня скаржаться на симптоми
У Маріуполі щодня по 10-15 осіб скаржаться на симптоми холери або дизентерії. У людей спостерігається блювота, діарея і головний біль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника мера міста Петра Андрющенка.
Радник міського голови посилаючись на джерела з кола колаборантів повідомляє, що в лікарнях окупованого міста немає ні реагентів для тестування людей, ні антибіотиків, оскільки росіяни все вивезли. При цьому замість лікування - людей відправляють додому.
"Окупанти обмежили спілкування з маріупольцями по лікарнях. У лікарні №2 на стаціонарі знаходяться російські військові, з позавчора вони не відвідують загальну їдальню. Все окремо", - заявив Андрющенко.
Нагадаємо, згідно з даними МОЗ, в Україні не було зафіксовано жодного випадку холери. Але через руйнування зростають ризики в окупованому Маріуполі.
Також повідомлялося, що в Маріуполі через загрозу спалаху холери окупанти готують достроковий запуск інфекційної лікарні.