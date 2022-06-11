Загроза холери в Маріуполі: окупанти терміново готуються до запуску "інфекційки"

Російські окупанти публічно заперечують загрозу холери в Маріуполі. Але вже в терміновому порядку готують до запуску інфекційне відділення на базі лікарні швидкої допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка Telegram .

За його словами, вже "майже готові" чотири бокси для ізоляції хворих.

"Інфекційне відділення буде відкрите на базі ковідного відділення, яке під час під час вуличних боїв в Маріуполі використовувалась окупантами для зберігання близько 600 тіл загиблих. Відділення смерті", - пише Андрющенко.

Він також розповів, що інфекційне відділення "очолює" росіянин, що приїхав з Сибіру за пригодою на "медичне сафарі" для отримання унікального досвіду.

Крім того, в місті черга на отримання дозволу на поховання близьких становить до 10 днів.

"Влітку. Цей час маріупольці мають зберігати тіло або вдома, або на вулиці імпровізованих моргів. Наслідки зрозумілі всім. Тому кількість власноруч влаштованих могил у дворах зростає. Ексгумація де-факто зупинена", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, що окупанти починають закривати Маріуполь на карантин на тлі заяв про спалах холери.

Після чого стало відомо, що ВООЗ готується до можливого спалаху холери в місті і туди вже завезли засоби для лікування та вакцинації.

Додамо, що маріупольська міська рада закликає Організацію Об'єднаних Націй створити зелені коридори для евакуації жителів через можливий спалах інфекційних захворювань.

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