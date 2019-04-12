ВРП звільнила суддю, яка зняла з розшуку Портнова

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила Христину Гладун з посади судді Печерського районного суду міста Києва через недбалість та нехтування обов’язками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВРП.

11 квітня ВРП розглянула питання про звільнення Гладун з посади судді Печерського районного суду міста Києва на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 17 листопада 2016 року № 1908/дп-16.

Як повідомив член ВРП Микола Гусак, 15 грудня 2016 року до ВРП надійшло рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 17 листопада 2016 року про внесення подання про звільнення Гладун з посади судді Печерського районного суду міста Києва на підставі п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституції України.

"Вища кваліфікаційна комісія суддів України дійшла висновку, що встановлені випадки скасування судових рішень свідчать про грубу недбалість судді Гладун Х.А. та її нехтування обов’язками, що в цілому негативно впливає як на авторитет судової влади, так і на суспільну довіру до суду, оскільки зміст вказаних рішень свідчить про невиконання суддею вимог закону прямої дії та неврахування під час розгляду справ фактичних обставин справи, що є очевидними", - йдеться у повідомлені.

Суддя Гладун не погодилася із рішенням Комісії і звернулась до Вищого адміністративного суду України з адміністративним позовом до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, в якому просила визнати його протиправним та скасувати.

Відзначимо, у листопаді 2015 року Христина Гладун постановила зняти з розшуку Андрія Портнова, який був заступником голови Адміністрації президента часів президентства Віктора Януковича, а потім втік у Росію. Портнов був оголошений в розшук 15 січня 2015 р. у зв'язку з не встановленням його місцезнаходження.

Портнова звинувачували у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем.